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الاتحاد الأسيوي يؤكد موعد إقامة كأس آسيا في قطر العام المقبل

06 ابريل 2023 . الساعة 01:41 بتوقيت القدس
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أكد الاتحاد الأسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء أن النسخة المقبلة من كأس آسيا ستقام في قطر خلال الفترة بين 12 يناير كانون الثاني والعاشر من فبراير شباط.

كانت الصين قد نالت في 2019 حق استضافة البطولة القارية، التي تقام كل أربع سنوات، لكنها تراجعت هذا العام في ظل جهودها الصارمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وحصلت قطر، التي استضافت كأس العالم العام الماضي، على حقوق الاستضافة بعد منافسة مع كوريا الجنوبية وإندونيسيا.

وتقرر تغيير موعد البطولة، التي ستقام بمشاركة 24 فريقا، من منتصف 2023 وحتى أول 2024 لتجنب حرارة الصيف في الخليج.

واستضافت قطر كأس آسيا مرتين في 1988 و2011، وتوجت بلقب النسخة الأخيرة في الإمارات عام 2019.

وقال الاتحاد الأسيوي إن البطولة ستقام في ثمانية ملاعب، منها ستة شاركت في استضافة نهائيات كأس العالم التي أحرزت الأرجنتين لقبها.

وسيتعارض موعد كأس آسيا مع كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الفترة من 13 يناير كانون الثاني وحتى 11 فبراير شباط في ساحل العاج.

المصدر / رويترز
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