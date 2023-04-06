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سبب عدم حضور أعضاء غزة لاجتماع اتحاد كرة القدم .. اليوم ؟

06 ابريل 2023 . الساعة 01:32 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم اجتماعه المركزي اليوم الخميس بمقره بمدينة الرام قضاء مدينة القدس المحتلة، بحضور رئيس الاتحاد الفريق جبريل الرجوب.


ولن يتمكن أعضاء الاتحاد في غزة من حضور الاجتماع لعدم استصدار تصاريح لهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تُمكنهم من الوصول للضفة الغربية المحتلة.


وسيناقش الاتحاد خلال اجتماعه استراتيجية عمله الاتحاد للعام الحالي 2023، الذي يعتمد على بناء سياسة إدارية ومالية وتسويقية واحدة في الاتحاد. 


كما وسيبحث الاتحاد أيضاً سير الأمور من كافة الجوانب، بالإضافة لتقييم تطبيق السياسة الموحدة للاتحاد من النواحي المالية والإدارية والفنية والتسويقية، ومأسسة عمل الاتحاد، بالاضافة للاستحقاقات القادمة للمنتخبات الوطنية، والمسابقات المحلية والرزنامة الخاصة بالموسم المقبل.


وسيعلن الاتحاد عن نتائج اجتماعه عقب نهايته، على أمل تنفيذها خلال ما تبقى من العام الحالي.

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#اتحاد كرة القدم #اجتماعه المركزي

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