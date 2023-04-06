فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

متأخرة عن الركب.. "آبل" تستعد للالتحاق بسباق الميتافيرس

إيلون ماسك لم يعد أغنى رجل في العالم.. من صاحب اللقب؟

بنزيمة يقود الريال للإطاحة ببرشلونة قبل نهائي كأس الملك

الاتحاد الأسيوي يؤكد موعد إقامة كأس آسيا في قطر العام المقبل

شروط ورسوم كبيرة للتقاضي أمام المحكمة الرياضية

سبب عدم حضور أعضاء غزة لاجتماع اتحاد كرة القدم .. اليوم ؟

النونو: سياسيات الاحتلال في الأقصى لن تمر تحت أي ظرف

قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وتعتدي على المعتكفين فيه

إصابة طفل برصاص مستوطن في القدس المحتلة

صبرة: محاولات الاحتلال تنفيذ بعض المعتقدات التلمودية بالأقصى تفجير لكل المنطقة

مواجهات في مدن وبلدات الداخل المحتل عقب مظاهرات منددة بالاعتداء على الأقصى

06 ابريل 2023 . الساعة 00:36 بتوقيت القدس
...
مواجهات في مدن وبلدات بالداخل المحتل بعد مظاهرات تنديدًا بالاعتداء على المصلين في الأقصى

اندلعت مواجهات في مدن وبلدات بالداخل المحتل مساء اليوم الأربعاء، عقب عدد من التظاهرات التي خرجت نصرةً للمسجد الأقصى.

وأوضحت مصادر محلية أنّ مواجهات اندلعت في مدينة أم الفحم، والرينة، وباقة الغربية، وكفرمندا، عقب تواجد كثيف للشرطة الإسرائيلية في أماكن اندلاع المواجهات.

وأشارت المصادر أنّ شبان أشعلوا الإطارات المطاطية في بلدة كفركندا نصرةً للمسجد الأقصى، وتنديدًا بالاعتداء على المعتكفين في الأقصى.

ولفتت المصادر أنّ مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة الرينة بالجليل.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#أم الفحم #الداخل المحتل #باقة الغربية #مواجهات مع قوات الاحتلال #الرينة #كفرمندا

متعلقات

الأكثر قراءة