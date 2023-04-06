مواجهات في مدن وبلدات الداخل المحتل عقب مظاهرات منددة بالاعتداء على الأقصى

اندلعت مواجهات في مدن وبلدات بالداخل المحتل مساء اليوم الأربعاء، عقب عدد من التظاهرات التي خرجت نصرةً للمسجد الأقصى.

وأوضحت مصادر محلية أنّ مواجهات اندلعت في مدينة أم الفحم، والرينة، وباقة الغربية، وكفرمندا، عقب تواجد كثيف للشرطة الإسرائيلية في أماكن اندلاع المواجهات.

وأشارت المصادر أنّ شبان أشعلوا الإطارات المطاطية في بلدة كفركندا نصرةً للمسجد الأقصى، وتنديدًا بالاعتداء على المعتكفين في الأقصى.

ولفتت المصادر أنّ مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة الرينة بالجليل.

المصدر / فلسطين أون لاين