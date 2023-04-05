قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وتعتدي على المعتكفين فيه

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك لإخراج المعتكفين منه.

وأفادت مصادر مقدسية بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت باحات الأقصى مجددًا استعدادًا لمنع اعتكاف المصلين في المسجد القبلي.

وأكدت أنّ قوات الاحتلال أطلقت أعيرة نارية وقنابل غاز صوب المعتكفين.

وأفادت مصادر من داخل المسجد الأقصى أنّ قوات الاحتلال قمعت آلاف المصلين بشكل وحشي وأعنف من الليلة الماضية بعد انتهاء صلاة التراويح في عدوان جديد على المسجد الأقصى الآن.

وأفادت المصادر بوقوع إصابات في صفوف المعتكفين بعد قمع قوات الاحتلال لهم في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى.