فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وتعتدي على المعتكفين فيه

مسيرات في غزة والضفة والداخل المحتل نصرة للمسجد الأقصى

قاسم: جريمة الاحتلال بالأقصى لن تمر دون عقاب والمقاومة حاضرة للرد

إطلاق صاروخين من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

دعوات للمشاركة في "فجر المرابطين" الجمعة القادمة في مساجد الضفة

حلايقة: النفير العام واجب لحماية الأقصى من التدنيس ومحاولات "ذبح القرابين"

"الأزهر الشريف"..التاريخ شاهد على دموية الاحتلال وإرهابه

"صدمة" أممية إزاء اعتداءات الاحتلال على المصلين بالأقصى

إصابات بالاختناق خلال مواجهات جنوب جنين

كتائب القسام تبثُّ مشاهد تصدّي دفاعاتها لطائرات الاحتلال

قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وتعتدي على المعتكفين فيه

05 ابريل 2023 . الساعة 23:01 بتوقيت القدس
...
قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وتعتدي على المعتكفين فيه

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك لإخراج المعتكفين منه.

وأفادت مصادر مقدسية بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت باحات الأقصى مجددًا استعدادًا لمنع اعتكاف المصلين في المسجد القبلي.

وأكدت أنّ قوات الاحتلال أطلقت أعيرة نارية وقنابل غاز صوب المعتكفين.

وأفادت مصادر من داخل المسجد الأقصى أنّ قوات الاحتلال قمعت آلاف المصلين بشكل وحشي وأعنف من الليلة الماضية بعد انتهاء صلاة التراويح في عدوان جديد على المسجد الأقصى الآن.

وأفادت المصادر بوقوع إصابات في صفوف المعتكفين بعد قمع قوات الاحتلال لهم في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى.

تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #اقتحام الأقصى #الاعتكاف بالأقصى #الاعتداء على المعتكفين #قوات الحتلال

متعلقات

الأكثر قراءة