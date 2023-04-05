قاسم: جريمة الاحتلال بالأقصى لن تمر دون عقاب والمقاومة حاضرة للرد

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن الجريمة التي وقعت اليوم في داخل باحات الأقصى والاعتداء على المعتكفين الآمنين يمثل انتهاكًا لكل القوانين والأعراف الدولية؛ وهذه الجريمة لن تمر دون عقاب.

وأضاف قاسم خلال مسيرات غاضبة بقطاع غزة️ أن شعبنا عودنا ألاّ يمرر هذه الجرائم وسيخرج من أبناء شعبنا أبو صبيح وخيري علقم وعدي التميمي ليرد على هذه الجريمة بطريقة يفهمها الاحتلال.

وقال قاسم: "️نشد على ايدي المرابطين والمرابطات في الأقصى وهم يقومون بحقهم الطبيعي الاعتكاف داخل باحات الأقصى، نقول نحن معكم ندعمكم ونساندكم، ولن نتخلى عنكم، وإن كل من يتآمر على المعتكفين هو شريك مع الاحتلال".

ودعا الناطق باسم حماس أهالي الداخل المحتل في كل المدن حيفا وعكا ويافا واللد والرملة والجليل والمثلث إلى شد الرحال إلى الأقصى؛ مضيفا "أنتم يا أهلنا في الداخل كنتم دومًا سندًا لشعبنا، وسندًا للأقصى تحافظون على هويته".

وفي ذات السياق دعا قاسم ️أهالي الضفة للاستمرار في التحشيد والرباط والوصول إلى الأقصى.

وأكد قاسم أن ️تصعيد العدوان والحرب الدينية تفتح الصراع على مصراعيه والاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة حربه الدينية

وشدد أن شعبنا هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الصراع، وسينتصر في معركة الصراع والهوية؛ فهو صاحب المسجد والمكان والتاريخ؛ أما هذا المستوطن فهو طارئ غريب لا مكان له على هذه الأرض.

وأكد في حديثه خلال المسيرة الجماهيرية أن المقاومة حاضرة على الدوام للدفاع عن الأقصى ورأيناها بعد جريمة الفجر بالأقصى، ونقول وبشكل واضح إنها في كل الساحات ستكون درعًا وسيفًا للأقصى

وأشار أن مسيرات الغضب اليوم تقول رسالة واضحة إن شعبنا جاهز لمواجهة هذه الحرب على الأقصى وإن الأقصى دونه الأرواح والمهج، ولن نخشى أي تهديد او قصف دفاعًا عن الأقصى