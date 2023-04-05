حلايقة: النفير العام واجب لحماية الأقصى من التدنيس ومحاولات "ذبح القرابين"

قالت النائب سميرة حلايقة إن النفير العام واجب على الجميع في كل مكان لحماية المسجد الأقصى المبارك من التدنيس المتكرر ومحاولات ذبح القرابين، بعد القمع الذي واجهه المرابطون والمعتكفون في المسجد.

وشددت حلايقة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء على ضرورة تحدي كل إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى، بتكثف الصلاة فيه وإثبات الوجود ودعم المرابطين.

وأكدت أن واجب المرابطة والدفاع لصد انتهاكات الاحتلال بحق المعتكفين في الأقصى ليس على الفلسطينيين وحدهم، بل على كل من ينتمي إلى الإسلام باعتبار الأقصى قبلتهم الأولى.

وتتواصل الدعوات المقدسية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، والرباط في باحاته، من أجل التصدي لمخططات المستوطنين التي تحاول المس بمكانته الدينية، وتنتهك حرمة المسجد وحرمة شهر رمضان.

وأكد نشطاء ضرورة التصدي لمخططات تدنيس المسجد الأقصى وذبح المستوطنين للقرابين الحيوانية داخل ساحاته.

المصدر / فلسطين أون لاين