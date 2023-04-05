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"صدمة" أممية إزاء اعتداءات الاحتلال على المصلين بالأقصى

05 ابريل 2023 . الساعة 20:32 بتوقيت القدس
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أعربت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن صدمتها من مشاهد اعتداء قوات الاحتلال على المصلين داخل المصلى القبلي بالمسجد الأقصى فجر اليوم.

جاء ذلك في بيان للمنسق الأممي الخاص بعملية التسوية تور وينسلاند، نشره على صفحته بموقع تويتر.

وقال وينسلاند: "صدمتني صور العنف داخل المصلى القبلي".

وأضاف: "إنني منزعج من الضرب الواضح للفلسطينيين على يد قوات الأمن الإسرائيلية والعدد الكبير من الاعتقالات".

ودعا إلى التسمك بـ "الوضع التاريخي الراهن، للأماكن المقدسة، بما يتماشى مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية".

وينسلاند الذي شدد على أن دور الأوقاف الإسلامية بالقدس "حيوي"، دعا إلى تمكينها من أجل "الوفاء بواجباتها الحاسمة".

المصدر / الأناضول
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#المسجد الأقصى #الأمم المتحدة

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