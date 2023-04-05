سحبت حية من القبر.. حكاية امرأة دفنت 10 ساعات ونجت

في حادثة غريبة لا توصف، عثرت السلطات البرازيلية على امرأة مدفونة وهي على قيد الحياة، بقيت في القبر مدة لا تقل عن 10 ساعات.

فقد تعرضت أم لـ4 أطفال للضرب والسحل من منزلها على يد تجار المخدرات أودعوها في مقبرة وهي حية.

بينما اعتقلت السلطات الفاعلين، وتبين أنهما رجلان يبلغان من العمر 20 و 22 عاما، باتا رهن الاعتقال في ميناس جيرايس بالبرازيل.

صرخت من داخل القبر

وأخبرت الضحية البالغة من العمر 36 عاماً، رجال الشرطة أنها تعرضت للهجوم لأنها فقدت مخدرات وأسلحة كانت تحتفظ بها للمشتبه بهم في منزلها يوم الـ28 من آذار/مارس الفائت.

ودفن المتهمون السيدة في مقبرة فيسكوندي دو ريو برانكو البلدية في ولاية ميناس جيرايس الجنوبية الشرقية.

إلا أنها نجت من تحت الأرض بعد أن لاحظ حفاري القبور أن الأسمنت طازج على القبر وقربه بقع دم.

ثم تأكدت شكوكهم عندما سمعوا صوت امرأة تبكي طلباً للمساعدة من الداخل، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

30 يوماً

إلى ذلك، أفاد قائد الشرطة دييغو كانديان، بأن المتهمين الذين لم يكشف عن أسمائهم تتراوح أعمارهم بين 20 و22 عاما، وكانوا يخططون للهروب إلى ريو دي جانيرو بعد جريمتهم المروعة.

وكان الشابان قد اعتُقلا في الماضي بتهمة تهريب أسلحة ومخدرات.

وأعلن أنهم سيُحتجزون في الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى 30 يوما.

المصدر / وكالات