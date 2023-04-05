يوسف بلايلي يعود إلى أجاكسيو

أعلن نادي أجاكسيو الفرنسي عودة مهاجمه يوسف بلايلي بعد تأخره عن اللحاق بصفوفه؛ إثر فترة التوقف الدولية مع منتخب بلاده، ما أثار تكهنات حول تمرده على إدارته، قبل أن يبدد الدولي الجزائري جميع الشكوك.



وكتب أجاكسيو الأربعاء المنصرم في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "قرر النادي يوم الثلاثاء 28 مارس/ آذار الماضي، منح يوسف بلايلي بضعة أيام إضافية بسبب إصابته في العضلة المقرّبة. أبلغ الطاقم الطبي والرياضي وتابعوا رعاية اللاعب".



وتابع النادي: "استقبل المدرب أوليفييه بانتالوني والمنسق الرياضي يوهان كافالي، يوسف بلايلي. بسبب تأخره 48 ساعة عن الموعد المتفق عليه، يوسف الآن في مرحلة إعادة التأهيل مع طاقمنا الطبي".



وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد كشفت قبل يومين إرسال اللاعب الذي سجل 6 أهداف في 16 مباراة لنادي جزيرة كورسيكا، صورة للموجات فوق الصوتية تثبت إصابته، لكنه اتخذ قرار العلاج في الجزائر بنفسه إلى جانب عائلته، فيما تعين عليه الحصول على طلب مسبق من إدارته.



ويبدو أجاكسيو في وضع صعب للنجاة من الهبوط إلى الدرجة الثانية هذا الموسم؛ إذ يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير من الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة من 29 مباراة.



وطالما شاب مسيرة بلايلي (31 عامًا و47 مباراة دولية، وهو ابن مدينة وهران وصاحب الموهبة اللافتة)، الكثير من الجدل بشأن انضباطه مع أنديته السابقة، على غرار الترجي التونسي، اتحاد العاصمة الجزائري، أنجيه وبريست الفرنسيين، الأهلي السعودي وقطر القطري.

المصدر / فلسطين اونلاين