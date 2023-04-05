قطة تقتحم محراب إمام مسجد أثناء صلاة التراويح بالجزائر

انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي الجزائرية أمس الثلاثاء مقطع فيديو لقطة اقتحمت محراب إمام أثناء صلاة التراويح بأحد مساجد ولاية برج بوعريريج جنوب شرقي العاصمة الجزائر.

ووثق الإمام والقارئ الجزائري وليد مهساس عبر صفحته في " فيسبوك" اللحظة التي حظيت بتفاعل واسع، والتي تظهر كيف دخلت قطة المحراب وصعدت على كتفه بطريقة بدت وكأنها تداعبه خلال إمامته الناس في صلاة التراويح بمسجد أبو بكر الصديق.

وأعاد ناشطون ومنصات عربية عديدة نشر مقطع الفيديو، وأشادوا بتصرف الإمام وهدوئه، وعلّق أحدهم بالقول "الكل في حضرة الله آمن".

المصدر / الجزيرة نت