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هل اقتربت الحرب النووية.. قاذفة أمريكية نووية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية

05 ابريل 2023 . الساعة 16:35 بتوقيت القدس
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن قاذفة أمريكية استراتيجية انضمت إلى تدريبات مشتركة مع جيشها، في أحدث إظهار لاستعداد الدولتين الحليفتين للرد على أي استفزاز من الجارة الشمالية.

وأوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان، أن قاذفة القنابل من طراز B52 ذات القدرات النووية انضمت لمقاتلات أمريكية من طرازي F35B وF16 ومقاتلات من كوريا الجنوبية من طراز F35 في التدريبات المشتركة.

وتلك هي أول عملية نشر لقاذفة أمريكية من طراز B52 في كوريا الجنوبية منذ شهر، وسط مخاوف من أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية.

وقال الفريق بارك ها سيك، قائد قيادة العمليات الجوية الكورية الجنوبية إن "المناورات تظهر التصميم التام لتحالف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والاستعداد التام للرد على أي استفزاز من كوريا الشمالية بسرعة وبشكل ساحق"، حسب البيان نفسه.

ومؤخرا قام الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي بتوسيع تدريباتهما العسكرية المشتركة ردًا على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

والإثنين بدأت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية مناورات بحرية ثلاثية مع الولايات المتحدة واليابان، بمشاركة حاملة طائرات أمريكية بمياه جنوب شبه الجزيرة الكورية.

وتأتي هذه المناورات وسط جهود مشتركة "لتعزيز الردع ضد التهديدات الكورية الشمالية المتزايدة"، حسب ما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

 

 

المصدر / الأناضول
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#كوريا الجنوبية #أميركا

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