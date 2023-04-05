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بالفيديو والصور الشباب الثائر يشعلون الإطارات شرقي غزة تنديداً بجرائم الاحتلال في الأقصى

05 ابريل 2023 . الساعة 16:20 بتوقيت القدس
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الشباب الثائر يشعلون الإطارات شرقي غزة تنديداً بجرائم الاحتلال في الأقصى( تصوير: ياسر فتحي)

أشعل الشباب الثائر بعد ظهر اليوم الأربعاء إطارات السيارات في المناطق المحاذية للسياج الأمني شرقي قطاع غزة، في إطار احتجاجاتهم على انتهاكات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك واقتحامه من قبل قواته والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه.

وتجمع المئات من الشبان في أكثر من نقطة على طول المناطق الشرقية للقطاع، وأشعلوا الإطارات وهم يرفعون علم فلسطين ويرددون هتافات منددة بجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وفي القدس والمسجد الأقصى، وأخرى تدعو لتصعيد المقاومة في وجه عدوان الاحتلال.

وإشعال الإطارات جزء من سلسلة فعاليات واسعة يشهدها قطاع غزة في إطار الاحتجاجات الواسعة في عموم الأراضي الفلسطينية على عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك فجر اليوم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #غزة #الشباب الثائر

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