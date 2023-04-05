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جنوب أفريقيا: وقفة احتجاجية ضد اقتحام الأقصى أمام "المتحف اليهودي"

05 ابريل 2023 . الساعة 15:59 بتوقيت القدس
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نظَّم العشرات من النشطاء في "كيب تاون" بجمهورية جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية ضد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، أمام مقر "المتحف اليهودي" في المدينة.

ودعا للوقفة "تحالف التضامن مع فلسطين" (نشطاء جنوب أفريقيين)، و "حملة مناهضة العنصرية" (منظمة مجتمع مدني)، و"مؤسسة القدس الدولية" (حقوقية مقرها لبنان).

وأعلن النشطاء عن تنظيم "مسيرات حاشدة" يوم الجمعة المقبل، للتأكيد على رفض الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والمقدَّسات في مدينة القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في ساعة مُبكرة من فجر الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأخلت المعتكفين من المصلَّى القبلي بالقوة، واعتقلت وأصابت عدداً منهم.

وانطلقت الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، والتصدّي لاقتحامات المتطرّفين الإسرائيليين، ودعواتهم لذبح القرابين بالمسجد خلال عيد "الفصح العبري"، الذي يبدأ اعتبارًا من غروب شمس اليوم الأربعاء، ويستمر حتى 12 من شهر نيسان/إبريل الجاري.

المصدر / وكالات
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#المسجد الأقصى #الاحتلال #جنوب أفريقيا

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