فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كتائب القسام تبثُّ مشاهد تصدّي دفاعاتها لطائرات الاحتلال

دعوات للحشد والمشاركة في "الفجر العظيم" لإسناد المرابطين بالأقصى

فصائل المقاومة: ما جرى في الأقصى يستوجب هبَّة شاملة ضدّ الاحتلال

"الإسلامية المسيحية" تطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه "الأقصى"

هنية يصل بيروت في زيارة لعدَّة أيام

أكثر من 2200 معتقل منذ بداية العام أغلبهم من القدس المحتلة

إعلان موعد كأس آسيا 2023 في قطر

أسعار الذهب تقترب من قمّتها التاريخية

أمن السلطة يختطف شابًّا في نابلس ويستدعي آخرين

طالع الكشف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

بالفيديو كتائب القسام تبثُّ مشاهد تصدّي دفاعاتها لطائرات الاحتلال

05 ابريل 2023 . الساعة 15:34 بتوقيت القدس
...
كتائب القسام تتصدى لطائرات الاحتلال

بثَّت كتائب الشهيد عز الدين القسام مشاهد مصوّرة تظهر جانبًا من تصدّي دفاعاتها الجوية للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو صباح اليوم الأربعاء.

وفي وقت مبكّر من صباح اليوم أغارت طائرات الاحتلال الحربية بعدَّة صواريخ على موقع يتبع للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة، كما أغارت بعدَّة صواريخ على موقع للمقاومة قرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها نحو أهداف شرق جباليا شمال القطاع وشرق منطقة خان يونس جنوب القطاع.

من جهتها، تصدَّت المقاومة بالمضادَّات الأرضية للطائرات المعادية، كما دوَّت صفارات الإنذار عدَّة مرات في المغتصبات المتاخمة لغزة، من جرَّاء إطلاق صواريخ من القطاع ردّاً على قصف وغارات الاحتلال .

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#غزة #الاحتلال #كتائب القسام #دفاعات القسام الجوية

متعلقات

الأكثر قراءة