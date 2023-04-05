كتائب القسام تبثُّ مشاهد تصدّي دفاعاتها لطائرات الاحتلال

بثَّت كتائب الشهيد عز الدين القسام مشاهد مصوّرة تظهر جانبًا من تصدّي دفاعاتها الجوية للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو صباح اليوم الأربعاء.

وفي وقت مبكّر من صباح اليوم أغارت طائرات الاحتلال الحربية بعدَّة صواريخ على موقع يتبع للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة، كما أغارت بعدَّة صواريخ على موقع للمقاومة قرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها نحو أهداف شرق جباليا شمال القطاع وشرق منطقة خان يونس جنوب القطاع.

من جهتها، تصدَّت المقاومة بالمضادَّات الأرضية للطائرات المعادية، كما دوَّت صفارات الإنذار عدَّة مرات في المغتصبات المتاخمة لغزة، من جرَّاء إطلاق صواريخ من القطاع ردّاً على قصف وغارات الاحتلال .

المصدر / فلسطين أون لاين