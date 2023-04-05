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فصائل المقاومة: ما جرى في الأقصى يستوجب هبَّة شاملة ضدّ الاحتلال

05 ابريل 2023 . الساعة 15:12 بتوقيت القدس
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أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الاعتداء المتواصل على المسجد الأقصى واقتحامات المستوطنين المتطرّفين والتهجم على المرابطين بالضرب والتكسير والاعتقال هو "عدوان صهيوني خطير" يستوجب هبَّة شعبية وفصائلية شاملة لإشعال الأرض الفلسطينية المحتلة ناراً ولهيباً تحت أقدام الاحتلال.

وشدَّدت الفصائل في بيان لها، على أن العدوان لن يفلح في تغيير الواقع التاريخي وطمس الهوية الإسلامية في القدس والمسجد الأقصى، ولن تعطي العدو شرعية دينية فيه.

وقالت: "إن ظن الاحتلال أن اقتحام الصهاينة لساحات الأقصى والاعتداء على المرابطين فيه قد يمر مرور الكرام فهو واهم، والعقاب الفلسطيني قادم لا محالة".

ودعت أبناء شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى للتصدّي للسياسات العنصرية والإجرامية الممارسة ضد أقصانا ومقدّساتنا.

واعتدت قوات الاحتلال بوحشية فجر اليوم على المرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى، وأصابت واعتقلت المئات منهم.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #الاحتلال #فصائل المقاومة

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