إعلان موعد كأس آسيا 2023 في قطر

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا، موعد إقامة البطولة، التي تستضيفها دولة قطر.

وتنطق البطولة في 12 يناير 2024 وتستمر حتى 10 فبراير 2024، فيما تشهد مشاركة 24 منتخباً تتنافس على الفوز باللقب الأغلى في كرة القدم الآسيوية، ومن أجل تعزيز التفاعل مع الجماهير ستقام المباراة الافتتاحية يوم جمعة، في حين تقام المباراة النهائية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتقام البطولة في ثمانية ملاعب، من ضمنها ستة ملاعب شاركت في استضافة كأس العالم 2022 في قطر، وهي إستاد الجنوب، إستاد البيت، إستاد أحمد بن علي، إستاد الثمامة، إستاد المدينة التعليمية، إستاد خليفة الدولي، وينضم إليها إستاد جاسم بن حمد، وستاد عبد الله بن خليفة.

وتستمر بطولة كأس آسيا 2023 في قطر لـ 30 يوماً، بزيادة يومين عن النسخة الماضية التي امتدت 28 يوماً عام 2019 في الإمارات، وذلك من أجل تعزيز التجربة التي تحظى بها جماهير كرة القدم المتحمسة في قارة آسيا، وتعزيز مكانة البطولة وقيمتها التجارية.

ومع تصاعد الحماس من أجل انطلاق البطولة خلال الأشهر المقبلة، فقد تم تأكيد الموعد الرسمي لسحب قرعة البطولة، وذلك على مسرح دار الأوبرا في كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة، يوم 11 مايو المقبل، وسيتم إعلان جدول مباريات البطولة بعد وقت قصير من سحب القرعة.

المصدر / وكالات