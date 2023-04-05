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أسعار الذهب تقترب من قمّتها التاريخية

05 ابريل 2023 . الساعة 14:15 بتوقيت القدس
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أسعار الذهب تقترب من قمتها التاريخية

قفزت أسعار عقود الذهب الفورية في تعاملات الأربعاء إلى 2027 دولارًا للأونصة، ليقترب من قمّة أسعاره التاريخية التي حقّقها في العام 2020 بواقع 2073 دولارًا.

ويأتي الصعود وسط زيادة الطلب على المعدن الأصفر من جانب المستثمرين، الذين أعادوا تقييم المخاطر المرتبطة بالأزمة المصرفية ونسب التضخم المرتفعة.

والثلاثاء، أظهرت بيانات أمريكية أن سوق العمل في الولايات المتحدة يشهد تباطؤاً كبيرًا، الأمر الذي ينذر باحتمالية حدوث ركود معتدل، وتعليق الزيادات على أسعار الفائدة.

وخلال وقت لاحق اليوم، تصدر بيانات التوظيف في القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن مؤسسة ADP، وهو تقرير مفضل بالنسبة للفيدرالي الأمريكي لقياس الوظائف الجديدة.

وفي منتصف جلسة اليوم الأربعاء، ارتفع سعر العقود الفورية للذهب بنسبة 0.50 بالمائة أو 20 دولارًا إلى 2027 دولارًا للأونصة.

وأعلى سعر تاريخي للذهب سجّل خلال عام 2020، عندما بلغ سعر الأونصة 2073 دولارًا، بحسب البيانات التاريخية للمعدن الأصفر.

والذهب مخزن للقيمة، ويستخدم كأداة تحوّط من التضخم، وملاذ آمن في وقت الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية والمالية.

المصدر / الأناضول
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