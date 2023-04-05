أمن السلطة يختطف شابًّا في نابلس ويستدعي آخرين

صعّدت أجهزة السلطة في الضفة الغربية، من حملة الاعتقالات السياسية، بحق المواطنين، حيث طالت أسرى محرّرين ونشطاء وطلاب جامعات.

واختطف وقائي السلطة في نابلس الشاب أيمن عليوي فجر اليوم، فيما استدعت المخابرات الأسير المحرّر والمختطف السابق محمد عياش والأسير المحرّر والمختطف السابق إسلام إياد البو للمقابلة صباح اليوم.

وتواصل أجهزة السلطة اختطاف المحرّر والمعتقل السياسي السابق عدي مأمون شرباتي لليوم الـ4 على التوالي، والمحرّر علاء بشكار أبو محمد لليوم الـ7 على التوالي، كما تواصل الحاج منذر رحيب، في حين تلاحق المعتقل السياسي السابق أحمد هريش في محاولة لاعتقاله لليوم الـ8 على التوالي.

واختطفت أجهزة السلطة الشاب أحمد عاهد الخضور من بدو قضاء القدس، والشاب خـلـيـل صـوالـحـة لليوم الـ10 على التوالي.

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أما الأسير المحرّر عمر بني عودة من طمون، فتواصل لليوم الـ18 على التوالي اعتقاله، علمًا أنه مضرب عن الطعام لليوم السابع.

ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل الشاب نعيم راشد ضبابات، لليوم الـ18، والمطارد موسى عطا الله لليوم الـ105 على التوالي.

وقد أعلن الضابط في الأمن الوطني عماد عودة إضرابه عن الطعام، بعد اعتقاله من قبل استخبارات السلطة لليوم الـ181 على التوالي، بتهمة إطلاق النار على مستوطن اعتدى عليه.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، فإن أجهزة السلطة في رام الله تواصل اختطاف المطـارد مصعب اشتية لليوم الـ199 على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين