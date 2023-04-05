فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أم علي

الاحتلال يضاعف ميزانية مجالس المستوطنات لمراقبة البناء الفلسطيني في "ج"

شاهد.. الاحتلال ينشر فيديو يظهر إعدام قوّاته بدم بارد للشهيد ماهر زعاترة

سلطة الشمندر بصوص الطحينية

شوربة المعكرونة

8 عادات تجنبك عسر الهضم والانتفاخ في رمضان

المسخن الفلسطيني

"حماس" تدعو شباب الأمّة لنصرة "الأقصى" والتضامن مع شعبنا

تكرار هبة الكرامة.. هاجس يلاحق الاحتلال ومنظومته الأمنية

"التربية والتعليم" تعلن عن الوظائف التعليمية للعام 2023_2024

أم علي

05 ابريل 2023 . الساعة 13:02 بتوقيت القدس
...
أم علي

المكونات:

  • 10 قطع شرائح باف باستري.
  • 5 أكواب حليب.
  • كوب سكر.
  • 100 جرام زبدة.

للحشوة:

  • كوبا مكسرات مجروشة (لوز، بندق، فستق حلبي، زبيب، كاجو).
  • 3 ملاعق كبيرة جوز هند.
  • ملعقة كبيرة قرفة مطحونة.

للوجه:

  • كوب قشطة.
  • نصف كوب حليب محلى.
  • ربع كوب فستق حلبي مطحون.

طريقة التحضير:

  • قطعي الباف باستري من المنتصف وصفيها بصينية خاصة بالفرن.
  • أدخلي الصينية الفرن على حرارة 180 في الرف الأوسط حتى تتحمر مدة 20 دقيقة.
  • في قدر، أضيفي الحليب والسكر والزبدة، حركيهم واتركي الحليب حتى يغلي والسكر يذوب.
  • في طبق الفرن، كسري قطع الباف باستري وافرديها.
  • سقّي الباف الباستري بالحليب، واغمريها بباقي الحليب.
  • أضيفي المكسرات على الوجه فوق الحليب.
  • أضيفي جوز الهند والقرفة واخلطي المكونات.
  • أضيفي الحليب المكثف فوق القشطة، اخلطيهما جيدًا وافردي الخليط على الوجه.
  • زيني الوجه بالفستق الحلبي المطحون.
  • أدخلي الطبق الفرن على حرارة 180 لمدة 15 دقيقة ثم قدميها دافئة.
تويتر تويتر
#أم علي

متعلقات

الأكثر قراءة