المكونات:
- 10 قطع شرائح باف باستري.
- 5 أكواب حليب.
- كوب سكر.
- 100 جرام زبدة.
للحشوة:
- كوبا مكسرات مجروشة (لوز، بندق، فستق حلبي، زبيب، كاجو).
- 3 ملاعق كبيرة جوز هند.
- ملعقة كبيرة قرفة مطحونة.
للوجه:
- كوب قشطة.
- نصف كوب حليب محلى.
- ربع كوب فستق حلبي مطحون.
طريقة التحضير:
- قطعي الباف باستري من المنتصف وصفيها بصينية خاصة بالفرن.
- أدخلي الصينية الفرن على حرارة 180 في الرف الأوسط حتى تتحمر مدة 20 دقيقة.
- في قدر، أضيفي الحليب والسكر والزبدة، حركيهم واتركي الحليب حتى يغلي والسكر يذوب.
- في طبق الفرن، كسري قطع الباف باستري وافرديها.
- سقّي الباف الباستري بالحليب، واغمريها بباقي الحليب.
- أضيفي المكسرات على الوجه فوق الحليب.
- أضيفي جوز الهند والقرفة واخلطي المكونات.
- أضيفي الحليب المكثف فوق القشطة، اخلطيهما جيدًا وافردي الخليط على الوجه.
- زيني الوجه بالفستق الحلبي المطحون.
- أدخلي الطبق الفرن على حرارة 180 لمدة 15 دقيقة ثم قدميها دافئة.