شاهد.. الاحتلال ينشر فيديو يظهر إعدام قوّاته بدم بارد للشهيد ماهر زعاترة

نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، فيديو ظهر فيه إعدام قوات الاحتلال وعناصر شرطته للشاب ماهر زعاترة من سكان جبل المكبّر بالقدس المحتلة، في منطقة البلدة القديمة.

جاء هذا النشر للمقطع، بعد أن نشرت شرطة الاحتلال في فبراير 2020 مقطعًا يظهر فيه الشاب "زعاترة"، وهو يركض بسكين، دون أن تنشر لحظة إعدامه.

ووفق ما ظهر في الفيديو الجديد اليوم، فإن الشاب "زعاترة" لم يسجّل أي خطر على قوات الاحتلال، وكان باستطاعة الأخيرة أن لا تعدمه وتقوم باعتقاله أو إطلاق النار على أطرافه السفلية بدلًا من ذلك، وقد أطلق النار عليه من مسافة لا تقل عن 8 أمتار.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن أفراد قوات الاحتلال أطلقوا ما لا يقل عن 12 رصاصة تجاه الشاب "زعاترة"، فيما أطلق أيضًا النار عليه وهو ملقى على الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين