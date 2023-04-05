سلطة الشمندر بصوص الطحينية

المكونات:
- 4 حبَّات شمندر مسلوقة
- ربع كوب عصير ليمون
- 2 كوب شبت (جرادة) مفروم – وكمية قليلة أخرى للتزيين
- 4 ملاعق صغيرة نعناع مفروم
- فصوص ثوم مقطع
- نص كوب عصير ليمون
- ملعقة ملح صغيرة
- نص كوب طحينة خام
- نص كوب عصير ليمون
- نص ملعقة صغيرة كمون
- كوب ونصف ماء.
طريقة التحضير:
- توضع فصوص الثوم في الخلاط ويضاف لها نصف كوب عصير ليمون وربع ملعقة صغيرة ملح وتخفق لثوان قليلة حتى يتكون معجون خشن.
- يضاف نصف كوب طحينة مع نصف كوب عصير ليمون والكمون وملعقة صغيرة ملح.
- يخفق الخليط حتى يتجانس، ويضاف الماء المثلج (كوب ونصف ماء) بالتدريج، يقلب الخليط بسرعة حتى الحصول على قوام كريمي، ناعم وسميك.
- يبشر الشمندر بشر خشن في وعاء عميق، ثم يضاف صوص الطحينة وربع كوب عصير الليمون والشبت والنعناع مع إضافة رشة ملح. يقلب الخليط ويزين بأوراق الشبت والنعناع ويقدّم بدرجة حرارة الغرفة أو بارد.