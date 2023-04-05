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شوربة المعكرونة

05 ابريل 2023 . الساعة 12:24 بتوقيت القدس
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المكونات:

  • بصلة مفرومة ناعمًا.
  • فصا ثوم مهروس.
  • نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.
  • نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
  • ملعقة صغيرة ملح.
  • جزرة مقطعة أنصاف دوائر.
  • عودا بصل أخضر أو كرفس مقطع انصاف دوائر.
  • ملعقة كبيرة صلصة البندورة.
  • حبتا بندورة معصورة.
  • نصف كوب حمص مسلوق.
  • نصف كوب معكرونة انصاف دوائر.
  • ملعقة كبيرة مرق دجاج بودرة أو مكعب.
  • لتر ماء مغلي.

طريقة التحضير:

  • في طنجرة على النار ضعي أربع ملاعق كبيرة زيت زيتون.
  • أضيفي البصل والثوم وقلبي لدقيقتين.
  • أضيفي الكزبرة والبابريكا والفلفل الاسود والملح.
  • أضيفي الجزر والكرفس وقلبي.
  • أضيفي صلصة البندورة وعصير البندورة وقلبي.
  • أضيفي الحمص والمعكرونة وحركي المكونات.
  • اغمريها بالماء المغلي وغطي الطنجرة.
  • اتركيها لمدة ١٠ دقائق حتى تنضج المكونات، ثم قدميها.
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#المعكرونة #شوربة المعكرونة

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