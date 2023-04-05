شوربة المعكرونة

المكونات:
- بصلة مفرومة ناعمًا.
- فصا ثوم مهروس.
- نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة ملح.
- جزرة مقطعة أنصاف دوائر.
- عودا بصل أخضر أو كرفس مقطع انصاف دوائر.
- ملعقة كبيرة صلصة البندورة.
- حبتا بندورة معصورة.
- نصف كوب حمص مسلوق.
- نصف كوب معكرونة انصاف دوائر.
- ملعقة كبيرة مرق دجاج بودرة أو مكعب.
- لتر ماء مغلي.
طريقة التحضير:
- في طنجرة على النار ضعي أربع ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- أضيفي البصل والثوم وقلبي لدقيقتين.
- أضيفي الكزبرة والبابريكا والفلفل الاسود والملح.
- أضيفي الجزر والكرفس وقلبي.
- أضيفي صلصة البندورة وعصير البندورة وقلبي.
- أضيفي الحمص والمعكرونة وحركي المكونات.
- اغمريها بالماء المغلي وغطي الطنجرة.
- اتركيها لمدة ١٠ دقائق حتى تنضج المكونات، ثم قدميها.