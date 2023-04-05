المسخن الفلسطيني

المكونات
- دجاجتان مقطعتان أو خمس أفخاذ.
- ملعقة كبيرة بهار دجاج.
- ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة.
- معلقتان كبيرتان سماق.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ورقتا غار.
- ملح.
- 3 حب هال صحيح.
- بصلتان كبيرتان مفرومتان مكعبات
- ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.
- خبز عراقي.
- بقدونس مفروم.
- مكسرات.
لتحضير البصل:
- كيلو بصل مفروم مكعبات.
- كوب زيت زيتون.
- 3 معالق كبيرة سماق.
- ملح.
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طريقة التحضير:
- قلبي الدجاج بالبهارات.
- سخني معلقة سمنة حلوب أو معلقة زيت زيتون في الطنجرة.
- أضيفي الدجاج وقلبيه قليلاً حتى يتغير لونه.
- أضيفي البصلتان ملعقتا زيت الزيتون وقلبي قليلاً.
- خفضي حرارة الغاز حتى ينضج الدجاج (قرابة 45 دقيقة) على البخار مع عدم إضافة الماء.
- في وعاء آخر، قلبي كيلو البصل المضاف له كوب زيت الزيتون على نار متوسطة.
- أضيفي 3 معالق سماق كبيرة ورشة ملح، وقلبي ثم اتركيه على نار هادئة لمدة خمس دقائق.
- غطيه ثم اتركيه يذبل على البخار الموجودة في الوعاء.
- أضيفي البصل الناضج على طنجرة الدجاج واتركيه يتسبك مدة خمس دقائق.
- بللي خبز عراقي (الكمية حسب الرغبة) بالزيت الموجود في الطنجرة ثم صفيه بصينية التقديم.
- ضعي البصل والدجاج فوقه ثم أدخلي الصينية للفرن حتى يتحمر الدجاج وأطراف الخبز.
- زينيه بالمكسرات والبقدونس.