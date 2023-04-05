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المسخن الفلسطيني

05 ابريل 2023 . الساعة 12:05 بتوقيت القدس
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المسخن الفلسطيني

المكونات

  • دجاجتان مقطعتان أو خمس أفخاذ.
  • ملعقة كبيرة بهار دجاج.
  • ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة.
  • معلقتان كبيرتان سماق.
  • ملعقة صغيرة فلفل أسود.
  • ورقتا غار.
  • ملح.
  • 3 حب هال صحيح.
  • بصلتان كبيرتان مفرومتان مكعبات
  • ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.
  • خبز عراقي.
  • بقدونس مفروم.
  • مكسرات.

لتحضير البصل:

  • كيلو بصل مفروم مكعبات.
  • كوب زيت زيتون.
  • 3 معالق كبيرة سماق.
  • ملح.

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طريقة التحضير:

  • قلبي الدجاج بالبهارات.
  • سخني معلقة سمنة حلوب أو معلقة زيت زيتون في الطنجرة.
  • أضيفي الدجاج وقلبيه قليلاً حتى يتغير لونه.
  • أضيفي البصلتان ملعقتا زيت الزيتون وقلبي قليلاً.
  • خفضي حرارة الغاز حتى ينضج الدجاج (قرابة 45 دقيقة) على البخار مع عدم إضافة الماء.
  • في وعاء آخر، قلبي كيلو البصل المضاف له كوب زيت الزيتون على نار متوسطة.
  • أضيفي 3 معالق سماق كبيرة ورشة ملح، وقلبي ثم اتركيه على نار هادئة لمدة خمس دقائق.
  • غطيه ثم اتركيه يذبل على البخار الموجودة في الوعاء.
  • أضيفي البصل الناضج على طنجرة الدجاج واتركيه يتسبك مدة خمس دقائق.
  • بللي خبز عراقي (الكمية حسب الرغبة) بالزيت الموجود في الطنجرة ثم صفيه بصينية التقديم.
  • ضعي البصل والدجاج فوقه ثم أدخلي الصينية للفرن حتى يتحمر الدجاج وأطراف الخبز.
  • زينيه بالمكسرات والبقدونس.
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