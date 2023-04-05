5 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 5 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1799 الجنرال كليبر وقائد المماليك مراد بك يعقدان اتفاق مصالحة في صعيد مصر.

الجنرال كليبر وقائد المماليك مراد بك يعقدان اتفاق مصالحة في صعيد مصر. 1955 رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يستقيل من منصبه، وأنطوني إيدن يتولى رئاسة الوزراء خلفًا له.

رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يستقيل من منصبه، وأنطوني إيدن يتولى رئاسة الوزراء خلفًا له. 1956 المدفعية الصهيونية تقصف وسط غزة، وشارع عمر المختار، فاستشهد 60 مواطنا وجرح 92 آخرون.

المدفعية الصهيونية تقصف وسط غزة، وشارع عمر المختار، فاستشهد 60 مواطنا وجرح 92 آخرون. 1978 الجبهة الشعبية- القيادة العامة تأسر الجندي الصهيوني " أبراهام عمرام" أثناء الهجوم على لبنان (عملية الليطاني) وقد تمكنت بعد ذلك من تحرير 76 أسيرا مقابل الإفراج عنه.

الجبهة الشعبية- القيادة العامة تأسر الجندي الصهيوني " أبراهام عمرام" أثناء الهجوم على لبنان (عملية الليطاني) وقد تمكنت بعد ذلك من تحرير 76 أسيرا مقابل الإفراج عنه. 1984 لبنان تلغي اتفاقية 17 أيار التي توصلت إليها مع الدولة العبرية في السابع عشر من آيار مايو 1983 في عهد الرئيس أمين الجميل والتي تربط انسحاب القوات الإسرائيلية بانسحاب القوات السورية والفلسطينية من الأراضي اللبنانية.

لبنان تلغي اتفاقية 17 أيار التي توصلت إليها مع الدولة العبرية في السابع عشر من آيار مايو 1983 في عهد الرئيس أمين الجميل والتي تربط انسحاب القوات الإسرائيلية بانسحاب القوات السورية والفلسطينية من الأراضي اللبنانية. 1986 صدور صحيفة (التابلويد) البريطانية "توداي" (اليوم) وهي أوصل صحيفة ملونة في البلاد.

صدور صحيفة (التابلويد) البريطانية "توداي" (اليوم) وهي أوصل صحيفة ملونة في البلاد. 2002 استشهاد القائد قيس عدوان مهندس عمليات القسام في جنين والقائد سائد عواد من رفح صانع صاروخ القسام في الضفة و4 قساميين أخرين بعد اشتباك مع العدو استمر 6 ساعات.

استشهاد القائد قيس عدوان مهندس عمليات القسام في جنين والقائد سائد عواد من رفح صانع صاروخ القسام في الضفة و4 قساميين أخرين بعد اشتباك مع العدو استمر 6 ساعات. 2003 مقتل 17 إسرائيلياً بمدينة حيفا في عملية فدائية استهدفت إحدى حافلات شركة (إيغد) الإسرائيلية وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تعلن مسؤوليتها عن العملية.

مقتل 17 إسرائيلياً بمدينة حيفا في عملية فدائية استهدفت إحدى حافلات شركة (إيغد) الإسرائيلية وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تعلن مسؤوليتها عن العملية. 2014 العلماء يكتشفون أنَّ أحد أقمار زُحل، وهو إنسيلادوس يتمتَّع بمحيطٍ من المياه السائلة أسفل سطحه المُتجمد.

المصدر / فلسطين أون لاين