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تطبيق سندر يعلن عن وظائف شاغرة بنظام الدوام الجزئي

05 ابريل 2023 . الساعة 13:40 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

يعلن تطبيق سندر عن حاجته إلى مسوقات / مسوقين ميدانيين للعمل بنظام الدوام الجزئي وذلك وفقاً لما يلي :

الشروط الواجب توفرها:

- خبرة سابقة لا تقل عن سنتين في مجال التسويق الميداني.

- القدرة على الاتصال والتواصل والإقناع.

- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.

- الأناقة وحُسن المظهر، واللباقة في الحديث.

- القدرة على تحقيق نسبة المبيعات المطلوبة

- ان يكون من سكان المحافظات الجنوبية خانيونس ورفح.

مهام العمل:

- افكار تسويقية ابداعية والعمل عليها.

- التواصل والزيارات الميدانية لمزودي الخدمات الحالية والجديدة.

- شرح مميزات التطبيق المعروضة واستعمالاتها وإبراز صفاتها وفوائدها.

- الخروج عن المعتاد لتلبية نسبة المبيعات المطلوبة وتسهيل عمليات البيع في المستقبل

طريقة التسجيل :

-  من يجد في نفسه الشروط المذكورة، بإمكانه تعبئة النموذج التالي

https://jobs.snder.co

- نتمنى التوفيق لجميع المتقدمين

 

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