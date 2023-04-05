تطبيق سندر يعلن عن وظائف شاغرة بنظام الدوام الجزئي

يعلن تطبيق سندر عن حاجته إلى مسوقات / مسوقين ميدانيين للعمل بنظام الدوام الجزئي وذلك وفقاً لما يلي :
الشروط الواجب توفرها:
- خبرة سابقة لا تقل عن سنتين في مجال التسويق الميداني.
- القدرة على الاتصال والتواصل والإقناع.
- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.
- الأناقة وحُسن المظهر، واللباقة في الحديث.
- القدرة على تحقيق نسبة المبيعات المطلوبة
- ان يكون من سكان المحافظات الجنوبية خانيونس ورفح.
مهام العمل:
- افكار تسويقية ابداعية والعمل عليها.
- التواصل والزيارات الميدانية لمزودي الخدمات الحالية والجديدة.
- شرح مميزات التطبيق المعروضة واستعمالاتها وإبراز صفاتها وفوائدها.
- الخروج عن المعتاد لتلبية نسبة المبيعات المطلوبة وتسهيل عمليات البيع في المستقبل
طريقة التسجيل :
- من يجد في نفسه الشروط المذكورة، بإمكانه تعبئة النموذج التالي
- نتمنى التوفيق لجميع المتقدمين