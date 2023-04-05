تطبيق سندر يعلن عن وظائف شاغرة بنظام الدوام الجزئي

يعلن تطبيق سندر عن حاجته إلى مسوقات / مسوقين ميدانيين للعمل بنظام الدوام الجزئي وذلك وفقاً لما يلي :

الشروط الواجب توفرها:

- خبرة سابقة لا تقل عن سنتين في مجال التسويق الميداني.

- القدرة على الاتصال والتواصل والإقناع.

- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.

- الأناقة وحُسن المظهر، واللباقة في الحديث.

- القدرة على تحقيق نسبة المبيعات المطلوبة

- ان يكون من سكان المحافظات الجنوبية خانيونس ورفح.

مهام العمل:

- افكار تسويقية ابداعية والعمل عليها.

- التواصل والزيارات الميدانية لمزودي الخدمات الحالية والجديدة.

- شرح مميزات التطبيق المعروضة واستعمالاتها وإبراز صفاتها وفوائدها.

- الخروج عن المعتاد لتلبية نسبة المبيعات المطلوبة وتسهيل عمليات البيع في المستقبل

طريقة التسجيل :

- من يجد في نفسه الشروط المذكورة، بإمكانه تعبئة النموذج التالي

https://jobs.snder.co

- نتمنى التوفيق لجميع المتقدمين