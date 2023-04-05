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"حماس" تدعو شباب الأمّة إلى نصرة "الأقصى" والتضامن مع الشعب الفلسطيني

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"حماس" تدعو شباب الأمّة إلى نصرة "الأقصى" والتضامن مع الشعب الفلسطيني

05 ابريل 2023 . الساعة 11:13 بتوقيت القدس
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"حماس" تدعو شباب الأمّة إلى نصرة المسجد الأقصى والتضامن مع الشعب الفلسطيني

شدَّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على أنّ تدنيس الاحتلال واعتداء قوّاته الليلة على المسجد الأقصى المبارك، والمصلّين المعتكفين فيه من النساء والرجال، وجرح واعتقال المئات منهم، ليفرض علينا وعلى شباب الأمّتين العربية والإسلامية جمعاء التحرّك بقوة لنصرة الأقصى قبلة المسلمين الأولى، والتضامن مع الشعب الفلسطيني بكل الإمكانات المتاحة.

وقالت الحركة في بيان لها، وصل "" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، إن ذلك من شأنه أن يردع الاحتلال ووقف غطرسته وهمجية مستوطنيه المتطرّفين، "ولتكن منا غَضبة مستمرة تلتحم بجهاد ورباط أهلنا في القدس".

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ودعت شباب الأمّة إلى تكثيف المسيرات والوقفات الاحتجاجية في كل الساحات والميادين وأمام سفارات الكيان الصهيوني رفضاً للاحتلال ولسياساته الإرهابية، ونصرة للقدس والأقصى ولعدالة القضية الفلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة، اقتحمت ليلة وفجر اليوم الأربعاء، المسجد القبلي "الأقصى"، واعتدت بشكل وحشي على المرابطين بداخله، واعتقلت أعدادًا أخرى، في محاولة لتمرير اقتحام المستوطنين وتسهيله، إلى جانب منع الاعتكاف بداخل المسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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