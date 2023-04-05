الفطر العضوي.. مشروع ريادي مجدي رأس ماله العناية الخاصة

غزة/ هدى الدلو:

تقضي الشابة آلاء المصري معظم ساعات النهار في الاعتناء بمزرعة الفطر التي دشنتها في منزلها في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كمشروع تكافح به شحَّ فرص العمل في قطاع غزة.

تقول المصري إنها خاضت تدريبًا لتعلم كيفية الزراعة العضوية للفطر "المشروم"، وأنها بدأت المشروع بغرفة في منزلها بمساحة 20 مترًا مربعًا اتسعت بعد أن حقق منتجها رواجًا إلى 150 مترًا.

داخل المزرعة الصغيرة تتدلى من سقفها أكياس كبيرة تمتلئ بالقش والجبس تستخدم في عملية إنبات الفطر المحاري.

وعلى رأس كل ساعة تتفقد آلاء الأكياس المعلقة وترويها بالماء بعد مراقبة جانب تفقد درجة الحرارة ومستوى الرطوبة في المكان خشية موت النبتة، مبينة أن زراعة الفطر تحتاج إلى عناية تامة ودائمة ودرجات حرارة معتدلة".

ويعمل برفق المصري 10 فتيات ممن واجهن عنفًا مجتمعيًا ويسعين إلى تمكين أنفسهن اقتصاديًا.

وتقول إن الفطر بات شائع الاستخدام في بيوت قطاع غزة، حيث تقبل عليه السيدات لصناعة العديد من المأكولات إذ يستخدمنه في صنع البيتزا، والمعكرونة، وأطباق الدجاج الغربية بمختلف أنواعها إلى جانب بعض الشوربات وهناك من يضيفه إلى البيض المقلي.

ويُعد الفطر من الأطعمة العضوية الغنية بالبروتينات والأحماض الأمينية الأساسية والألياف والمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والمركبات الكيميائية من السكريات العديدة، وهي التي تُكسبه أيضًا خصائص تراكمية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة لتكتل الصفائح الدموية ومضادة للنمو السرطاني.

الخبرة والرعاية

وبعد نجاح تجربة المصري بزراعة الفطر المحاري، عملت على زراعة نوع يسمى فطر "الأجاريكس" الذي يصل إلى أسواق غزة معلبًا، مشيرة إلى أنها عملت بإحدى الشركات الزراعية على استيراد تربة خاصة مليئة بالأنسجة اللازمة لعملية الإنبات.

وتوضح أن فطر "الأجاريكس" يعد من أكثر أنواع انتشارًا في العالم، وتمتاز ثماره بشكلها الكروي واللحم السميك المندمج وهو ذا طعم ونكهة لذيذين.

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وتلفت المصري إلى أن تكلفة إنتاج "الأجاريكس" عالية ويحتاج خبرة كبيرة وعناية خاصة للتحكم بدرجات الحرارة، ومستوى الرطوبة والأكسجين وثاني أكسيد الكربون والضوء في المزرعة والمختبر الخاص به.

وتوضح أن هذا النوع بالذات له فوائد كثيرة وقيمة غذائية عالية إذ يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات، ويرفع مستوى المناعة، وينظم منسوب السكر في الدم، ويقي من الشيخوخة، ويساعد في التخلص من هشاشة العظام، ويحسن من وظائف الكبد، والتخلص من فقر الدم، وكسل الغدة الدرقية، ويساعد في عملية امتصاص الطعام ومفيد لالتهابات الجهاز الهضمي.

وتنتج المصري قرابة 400 كيلو من الفطر الأبيض، وتسوق هذه الكميات في المولات التجارية بمدينة غزة، إضافة إلى خدمة البيع وفق الطلب لعدد من زبائنها عبر شبكات التواصل أو التواصل المباشر مع المزرعة.

وتلفت إلى أن عملية تسويق الفطر لم تكن سهلة واحتاجت إلى إقناع المحال التجارية بمنتجها، خاصة أن البعض لا يفضل الاعتماد على المنتج المحلي لمثل هذه المأكولات، إلى جانب الاعتماد على معدات تعد بدائية في زراعة الفطر بسبب عدم توفر الأجهزة المستخدمة في عملية إنتاج الفطر.

وتشير إلى أن الفطر نبات "حساس" فعند لمسه أو دخول أي حشرة إلى وسطه الغذائي يتحول لونه إلى أسود.

ومن بين 14 ألف نوع فطر في العالم يوجد 3 آلاف نوع صالح للأكل. وينعت الفطر بـ"لحم الفقير" بسبب البروتين العالي الذي يحتويه، وهو غني أيضًا بمعدن النحاس والبوتاسيوم والزنك، وبعض أنواعه تمنع نمو الخلايا السرطانية في الثدي وغيرها.

وتطمح المصري بتنمية مشروعها الذي يوفر لها ولفريق العمل مردودًا ماليًا جيدًا، وأن تتمكن من إضافة أنواع جديدة من الفطر مثل فطر (الشيتاكي) والفطر الصيني والبوتون، حالما توفرت لديها الإمكانيات اللازمة لعملية الإنتاج.











