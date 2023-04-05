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"حماس": قصف غزة محاولة فاشلة لن تمنع مساندة المقاومة لأهل القدس والضفة

05 ابريل 2023 . الساعة 09:37 بتوقيت القدس
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حازم قاسم المتحدث باسم حركة "حماس" (أرشيف)

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن "الشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة وكل فلسطين، سيبقون سيفاً للقدس ودرعاً لها، ولن يرهبهم القصف، بل يزيدهم تمسكاً بممارسة حقنا في نصرة المسجد الأقصى المبارك".

وقال في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "إن القصف الصهيوني على قطاع غزة صباح اليوم يعد "محاولة فاشلة لمنع غزة من استمرار مساندتها لأهل القدس والضفة المحتلة"

وفي وقت مبكّر من صباح اليوم أغارت طائرات الاحتلال الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعدة صواريخ على موقع يتبع للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة، كما أغارت بعدة صواريخ على موقع للمقاومة قرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها نحو أهداف شرق جباليا شمال قطاع غزة وشرق منطقة خانيونس جنوب القطاع.

بدورها، تصدت المقاومة بالمضادات الأرضية للطائرات المعادية، ودوت صفارات الإنذار عدة مرات في (المستوطنات) المتاخمة لغزة، جراء إطلاق صواريخ من القطاع رداً على قصف الاحتلال غاراته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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