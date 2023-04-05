الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئياً إلى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام باردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس يوم الخميس

ويكون الجو يوم غد الخميس، غائما جزئياً إلى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الجمعة

وتؤثر كتلة هوائية دافئة وجافة على البلاد يوم الجمعة المقبل، لذا يكون الجو صافيا بوجه عام دافئاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس السبت

أما السبت، فيكون الجو غائما جزئيا دافئاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا الى حار في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين