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طائرات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة في غزة

05 ابريل 2023 . الساعة 07:26 بتوقيت القدس
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أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، على موقعين للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت بعدة صواريخ على موقع يتبع للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة مما أوقع دماراً كبيرا فيه.

كما استهدفت الطائرات بعدة صواريخ موقع للمقاومة قرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

من جهتها، تصدت المقاومة بالمضادات الأرضية للطائرات الإسرائيلية المغيرة التي تشن العدوان على القطاع.

ودوت صفارات الإنذار عدة مرات في المستوطنات المتاخمة لغزة، جراء إطلاق صواريخ من القطاع رداً على القصف والغارات الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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