ترامب يدفع ببراءته عن كل التهم الموجه إليه

دفع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بأنه "غير مذنب" في 34 تهمة وجهها إليه الادعاء أمام محكمة في نيويورك، الثلاثاء.

ووصف ترامب استدعاءه للمثول أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك بأنه حدث "سريالي".

ورافعاً قبضته أمام المصورين ومحاطاً بحراس شخصيين، دخل ترامب المرشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، قصر العدل في مانهاتن، حيث وجّه إليه الاتهام رسميا.

ويواجه ترامب تهم احتيال مرتبطة بدفعه أموالاً في 2016 لممثّلة إباحية لشراء صمتها.

وكان الرئيس السابق دخل قاعة المحكمة الجنائية، حوالي الساعة 2:30 بالتوقيت المحلي، مرتديا بزة ورابطة عنق حمراء وقد بدا وجهه متحجرا وفق وسائل اعلام عالمية.

ولوح ترامب للواقفين خارج المبنى قبل أن يتوجه إلى الداخل، من دون أن يدلي بأي تصريحات.

وعرض موقع حملة ترامب أقمصة للبيع تحمل صورة جنائية لترامب رغم عدم التقاطها له في مكتب المدعي العام بالمحكمة.

وكان ترامب قد كتب عبر منصة التواصل الاجتماعي التي أسسها "تروث": "سوف يعتقلونني. لا أصدق أن هذا يحدث في أميركا".

ويفترض أن يعود ترامب إلى منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا، مساء الثلاثاء، حيث سيلقي خطابا أمام أنصاره.

والرئيس الجمهوري السابق، البالغ 76 عاما، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، في 2024، استُدعي للمثول أمام القاضي، ليبلغه بالتهم الموجهة إليه.

المصدر / وكالات