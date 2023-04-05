مدينة عربية تحذر من وباء جديد قادم خلال الصيف

لن قسم الصحة العامة بمحافظة ذي قار العراقية، الثلاثاء، عن تسجيل إصابات جديدة بمرض الحمى النزفية في المحافظة.

وذكر مدير قسم الصحة العامة بالمحافظة، حسين رياض بحسب وكالة شفق نيوز، ان "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة شخصين إثنين بمرض الحمى النزفية في المحافظة، فيما ننتظر ورود فحوصات من العاصمة بغداد لمشتبه بهم آخرين".

وبين أن "هذه الإصابات المسجلة حصلت رغم عدم حلول موسم الصيف"، مبينا ان "هذا الامر يجعلنا أمام صيف لاهب بالإصابات، التي ستحمل معها ربما الكثير من الوفيات".

وأشار رياض، إلى أن "قسم الصحة يحمل الجهات والدوائر ذات العلاقة في المحافظة مسؤولية أي انتشار للمرض، كون لم يلحظ هناك اي التزام ببنود مكافحة هذا الوباء القاتل خلال الفترة الماضية".

وكشفت وزارة الصحة العراقية، الخميس الماضى، عن مستجدات وصفتها بالمهمة والخطيرة عن الحمى النزفية في العراق.

الحمى النزفية

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تسجيل صوتي موزع على وسائل الإعلام ونقلته السومرية نيوز، إن "الحمى النزفية مرض خطير جدًا وينتقل عن التماس المباشر مع المواشي المصابة وعن طريق حشرة القراد".

وأضاف، أن "محافظة ذي قار سجلت أعلى الإصابات بمرض الحمى النزفية بواقع 113 إصابة و26 حالة وفاة، فيما حلت ميسان ثانيا باعداد الإصابات بواقع 31 إصابة وثلاث وفيات".

مرض الكوليرا

وعلى الجانب الأخر أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 52 حالة جديدة بمرض الكوليرا ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 309 حالات إصابة في عموم البلاد.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان، بتسجيل حالة وفاة جديدة في كركوك ليصبح مجموع حالات الوفيات بالكوليرا 3 حالات منها اثنان في كركوك وواحدة في بغداد.

وفيما يتعلق بمرض الحمى النزفية الذي بدأ بالانتشار هو الآخر، أوضح البدر أن عدد الإصابات منذ بداية العام الجاري بلغ 246 إصابة بينها 40 حالة وفاة حتى الآن.

كوارث العراق

ويعيش العراق في كوارث متلاحقة خاصة في المجال الصحي إثر إصابة المئات بمرض الكوليرا في مدينة السليمانية وضواحيها، ما يعد كارثة إنسانية حقيقية في بغداد التي لم تتعافَ بعد من مرض الحمى النزفية الذي أنهك القطاع الصحي في البلاد.

المصدر / وكالات