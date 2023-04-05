العاروري: العدوان على الأقصى جريمة كبرى سيرد عليها الشعب ومقاومته بكل قوة

أكد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على أن العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى المبارك اليوم وما ارتكبه بحق المصلين والمعتكفين هي جريمة كبرى سيرد عليها الشعب ومقاومته بكل قوة "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

ودعا العاروري في تصريح صحفي فجر الاربعاء أبناء الوطن وخاصة الداخل المحتل الذين تعرضوا للقمع الوحشي، مع أبناء الضفة والقدس للرد بكل قوة وبكل الأدوات على هذه الجريمة البشعة حتى يعلم الجميع وفي مقدمتهم الحكومة الصهيونية أن المس في المقدسات الإسلامية سيكون له ثمن كبير وسنحرق الأرض تحت أقدامهم.

المصدر / فلسطين أون لاين