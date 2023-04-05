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المقاومة تطلق عدة صواريخ تجاه مستوطنات "غلاف غزة"

05 ابريل 2023 . الساعة 03:56 بتوقيت القدس
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أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، الليلة، رشقة صاروخية على المستوطنات المحاذية للقطاع، وذلك بعد أن دوّت صفارات الإنذار في غلاف غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن المقاومة الفلسطينية استهدفت المستوطنات المحاذية لشمال قطاع غزة برشقة صاروخية.

واضافت أن المقاومة أطلقت الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة ردا على اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه من قبل قوات الاحتلال.

وقالت وسائل إعلام عبرية فجر اليوم الأربعاء، إن 4 صواريخ على الاقل أطلقت من قطاع غزة على جنوب (إسرائيل)، حيث حاولت القبة الحديدية التصدي لها في سماء منطقة الغلاف.

وذكرت مصادر عبرية، أن أحد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة سقطت على أحد المصانع في بلدة سديروت.

المصدر / فلسطين أون لاين
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