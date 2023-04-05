إصابات واعتقالات بين صفوف المرابطين عقب اقتحام الاحتلال للمصلى القبلي

أقدمت قوات الاحتلال على اقتحام المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، وأطلقت قنابل الصوت والغاز صوب المعتكفين فيه، مما أدى إلى إصابة بعضهم.

وأفاد الهلال الأحمر بالقدس بوقوع عدة إصابات في المسجد الأقصى وتوجه سيارات الإسعاف التابعة للمكان.

وأفادت مصادر محلية بإصابة أحد المسعفين برأسه جراء اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية وسيارات الهلال الاحمر من دخول المسجد الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال أحد المعتكفين بعد الاعتداء عليه داخل المصلى القبلي.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان المتواجدين في المسجد القبلي.