نوبيا تطلق هاتفها الذكي RedMagic 8 Pro Titanium الفاخر

أطلقت شركة نوبيا (Nubia) هاتفها الذكي RedMagic 8 Pro Titanium الفاخر نظير سعر يبلغ 799 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي RedMagic 8 Pro Titanium الجديد المخصص للألعاب يمتاز بلونه الفضي المستوحى من معدن التيتانيوم، كما أنه يشتمل على شاشة AMOLED قياس 8ر6 بوصة وبدقة وضوح 2480 × 1160 بيكسل، مع معدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز.

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وينبض بداخل الهاتف المعالج Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم المزود بنظام خاص للتبريد مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 16 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 512 جيجابايت.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية ثلاثية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وعدسة واسعة الزاوية للغاية بدقة 8 ميجابيكسل وعدسة ماكرة بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

وتم تجهيز هاتف الألعاب RedMagic 8 Pro Titanium الفاخر ببطارية سعة 6000 مللي أمبير ساعة.