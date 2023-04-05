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رسميًا.. سحب تنظيم كأس العالم للشباب تحت 17 عاما من بيرو

05 ابريل 2023 . الساعة 01:47 بتوقيت القدس
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رسميًا.. سحب تنظيم كأس العالم للشباب تحت 17 عاما من بيرو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سحب تنظيم كأس العالم تحت 17 عاما من بيرو.

وجاء قرار فيفا بعد اجتماع مع الاتحاد البيروفي وبسبب عدم قدرة بيرو على الوفاء بالتزاماتها لاستكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة.

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وقرر فيفا أنه لا يوجد الآن وقت كاف لتأمين الاستثمار المطلوب واستكمال العمل الضروري مع حكومة بيرو قبل موعد بدء البطولة.

ومن المنتظر أن تقام البطولة خلال الفترة من 10 نوفمبر إلى 2 ديسمبر في انتظار الإعلان عن المستضيف الجديد.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر في وقت سابق سحب تنظيم كأس العالم للشباب تحت 20 عاما من إندونيسيا.

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