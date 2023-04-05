علماء يكتشفون ويصوّرون سمكة تعيش على عمق 8000 متر في رقم قياسي جديد

على عمق أكثر من ثماني كيلومترات تحت الماء، صوّر علماء من جامعة أستراليا الغربية واليابان سمكة من جنس سمك الحلزون، ليُسجّل بذلك رقم قياسي جديد، وإنجاز علمي غير مسبوق.

وفي سبتمبر-أيلول 2022، قامت سفينة أبحاث برحلة استكشافية لمدة شهرين إلى ما يعرف باسم الخنادق العميقة حول اليابان في شمال المحيط الهادئ.

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وكانت المهمة استكشاف خنادق اليابان وإيزو أوغاساوارا وريوكيو على عمق 8000 متر و9300 متر و7300 متر على التوالي كجزء من دراسة استمرت حوالي 10 سنوات حول أعمق تجمعات للأسماك في العالم.

في خندق وإيزو أوغاساوارا جنوب اليابان، تمكن الفريق من تصوير سمك يعيش في قاع البحر، وهي أنواع أسماك الحلزون غير المعروفة من جنس بسودوليباريس على عمق 8336 متراً، وهو عمق قياسي جديد اكتشفته المهمة العلمية.

بعد أيام جمع الفريق سمكتين في الفخاخ التي نصبوها على عمق 8022 متراً، وكانت هذه السمكة الحلزونية "بسودوليباريس بلييفي"، أول سمكة يتم صيدها من أعماق تزيد عن 8000 متر ولم تُشاهد قبلاً إلا على عمق 7703 متراً في العام 2008.