تفاصيل الاتصال الهاتفي بين بن زايد و"نتنياهو"

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اتصالًا هاتفيًا من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حيث جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، جاء ذلك وفق ما أوردت وكالة أنباء الامارات "وام" مساء الثلاثاء.

وأكد بن زايد على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على العلاقات الثنائية، واصفًا العلاقة مع دولة الاحتلال بالخيار الاستراتيجي لصالح السلام والتنمية الذي ننشده للمنطقة بأسرها، كما أكد على تطلع دولة الإمارات إلى مضاعفة الجهود في هذه العلاقة الواعدة.

وأشار بن زايد خلال الاتصال إلى أن الاتفاق الإبراهيمي وفر الإطار المناسب لتنمية العلاقات الثنائية، وقال: إن دولة الإمارات ماضية في العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، وفقا للوكالة.

كما أثنى بن زايد على دخول الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من شهر إبريل 2023 وعلى العمل المشترك حول ملف المناخ وإنجاح انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28 " في الإمارات هذا العام، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ما هي إلا أمثلة عملية لما يتحقق عبر هذه العلاقة المتنامية.

وأكد بن زايد أن الإمارات ستعمل مع (إسرائيل) وأشقائها العرب والشركاء الدوليين كافة لتفادي التصعيد الإقليمي ودعم مسار السلام والاستقرار، وأن دولة الإمارات ستساند جميع الجهود الخيرة في هذا الاتجاه.

المصدر / وكالات