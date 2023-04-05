" محمد القاضي " يوقع لناديين ويتسبب بأزمة جديدة

غزة / مؤمن الكحلوت:

تسبب اللاعب محمد القاضي بأزمة جديدة، بعدما وقع على كشوفات ناديي شباب جباليا ونماء خلال الفترة الماضية.

وقام القاضي بالتوقيع لنادي شباب جباليا في وقت سابق، بينما قام بالتجديد لنادي نماء لموسم أخر في ذات الوقت، وعقد رئيس شباب جباليا جلسة مع موسى البرش مدير عام مؤسسة نماء لحل أزمة اللاعب، وعدم اللجوء لاتحاد كرة القدم للبت في القضية.

وفي حال تقدم الناديين بطلب لاتحاد كرة القدم خلال فترة القيد، سيضطر الاتحاد لايقاف اللاعب لمدة 6 أشهر كعقوبة عليه بناء على اللوائح والقوانين المعمول بها في الاتحاد.

ولم تكن المرة الأولى التي يوقع فيها القاضي لناديين، حيث سبق وأن قام بنفس الأمر قبل عامين عندما قام بالتوقيع لناديي اتحاد بيت حانون وشباب جباليا أيضا، وتم حل الأزمة بين الناديين في وقتها بشكل ودي.