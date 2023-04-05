" شباب جباليا " يُبرم 3 تعاقدات جديدة

غزة / مؤمن الكحلوت:

واصل نادي شباب جباليا تعاقداته لترميم وترتيب صفوف فريق فريق كرة القدم، للظهور بشكل جيد في بطولات الموسم القادم.

وعزز النادي مركز حراسة المرمى بالتعاقد مع اللاعب محمد زقوت قادما من نادي شباب خانيونس، وضم المدافع الأيمن محمد الترامسي من نادي الهلال على سبيل الإعارة، واستعار اللاعب عمر الشنطي مهاجم نادي الرضوان، لتدعيم مركز خط الهجوم.

وسيقيد النادي اللاعبين الثلاثة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إلى جانب اللاعب يوسف سالم الذي تم التعاقد معه الأسبوع الماضي.

ويبحث النادي عن لاعب في خط الهجوم، لتعويض رحيل اللاعب وسام سلامة، وتدعيم هذا المركز الهام، علما أن النادي استعاد لاعبه إبراهيم شاهين الذي انتهت اعارته لنادي بيت لاهيا.

وقام مجلس إدارة بتجديد عقود عدد من اللاعبين للحفاظ على قوام الفريق أبرزهم " إسماعيل المدهون، وفراس الأسمر، ومؤيد إسماعيل"، علما أنه رحل عن الفريق عماد السبع ووسام سلامة وهيثم النجار ومحمود أبو النصر.

ولم يحسم مجلس الإدارة هوية المدير الفني الجديد لقيادة الفريق في بطولات الموسم القادم، ويتجه المجلس لتعيين الكابتن عماد الغرباوي المدرب العام في المنصب.

واحتل شباب جباليا المركز الرابع على سلم جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز المنصرم، حيث يعيش النادي حالة من الاستقرار الفني والمالي والإداري على مدار السنوات الماضية.