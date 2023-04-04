مقتل 7 في انهيار جليدي قرب حدود الهند مع الصين وحصار آخرين

قال الجيش الهندي إن انهيارا جليديا وقع في ولاية سيكيم شمال شرق الهند يوم الثلاثاء أدى إلى مقتل سبعة على الأقل وسط مخاوف من وجود عدد من المحاصرين.

وأفاد الجيش بأن خمس إلى ست مركبات تحمل ما يصل إلى 30 سائحا في طريقهم إلى ناتو لا، وهو ممر جبلي بين سيكيم ومنطقة التبت الصينية، يُخشى أن تكون عالقة تحت الجليد بعد وقوع الانهيار.

وذكر بيان الجيش أن الحادث وقع الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش).

وقال مسؤول بارز في الشرطة لرويترز عبر الهاتف "لم نتحقق بعد من عدد الذين ما زالوا محاصرين. تم إنقاذ 17 منهم ثمانية في حالة حرجة جدا وتم نقلهم إلى مستشفى".

وأفاد مسؤولو إنقاذ في وقت سابق بأنهم يخشون أن يكون هناك 70 على الأقل تحت الجليد.

ويتدفق آلاف السائحين كل عام إلى سيكيم الواقعة عند سفح جبل كانشينجونجا، ثالث أعلى جبل في العالم.