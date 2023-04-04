"يونيهرتز" تطلق هاتفها الذكي Golden Eye للاستخدامات الشاقة

أطلقت شركة "يونيهرتز" (Unihertz) هاتفها الذكي Golden Eye الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة نظير سعر يبلغ نحو 270 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي Golden Eye الجديد يتوافق مع فئة الحماية IP68، ومن ثم فهو يتمتع بحماية جيدة ضد الماء والغبار والسقوط، كما أنه مزود بمصباح للتخييم.

ويأتي الهاتف Golden Eye مزودا بشاشة قياس 6.53 بوصة وبدقة وضوح تبلغ 1080 ×2340 بيكسل.

وينبض بداخل الهاتف المعالج Dimensity 700 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت.

ويدعم الهاتف مودم G5، وبطاقتي SIM، كما يعتمد على نظام التشغيل Android 12، كما تم تجهيزه ببطارية سعة 5200 مللي أمبير ساعة.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

ويأتي الهاتف الذكي Golden Eye الجديد بأبعاد 5.82 × 5.168 ملم، مع سمك 3.14 ملم، بينما يبلغ وزنه نحو 294 جراما.