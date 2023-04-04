هل يفسخ أجاكسيو عقد الجزائري يوسف بلايلي؟

قالت تقارير صحفية، إنّ إدارة أجاكسيو تدرس فكرة فسخ عقد لاعبها الدولي الجزائري يوسف بلايلي؛ بسبب تواصل غيابه عن تدريبات الفريق منذ نهاية التوقف الدولي لشهر مارس/ آذار، والذي شارك فيه رفقة المنتخب الجزائري في مباراتي النيجر بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.



وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إلى أنّ مسؤولي أجاكسيو تواصلوا مع اللاعب الجزائري للاستفسار عن سبب غيابه، ليؤكد لهم معاناته من إصابة على مستوى العضلة المقربة، تعرض لها في مباراة النيجر بتونس برسم الجولة الرابعة من تصفيات "كان 2023"، والتي شارك فيها بديلًا.



ويوجد بلايلي حاليا بمدينة وهران؛ حيث يخضع للعلاج في إحدى العيادات هناك، من أجل التخلص من الإصابة حسب تقارير محلية، قبل السفر مرة أخرى إلى فرنسا للالتحاق بفريقه، وهو الأمر الذي لم يعجب مسؤولي أجاكسيو الذين طالبوه بضرورة الالتحاق والعلاج تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي.



من جهة أخرى، قالت بعض المصادر الصحفية الجزائرية، إن السبب الحقيقي وراء بقاء اللاعب في الجزائر وعدم التحاقه بأجاكسيو، هو وجود مشكلات بين اللاعب والمسؤولين دون الكشف عن طبيعتها، فيما قال صحفي جزائري إن بلايلي غاضب من فريقه، ما جعله يقرر مقاطعة مباراة كليرمون بالدوري الفرنسي.



وفي ظل صمت إدارة النادي الكورسيكي، تبقى قضية بلايلي تراوح مكانها، في انتظار تفاصيل جديدة قد يكشف عنها اللاعب بنفسه أو تأتي من مسؤولي ناديه، الذين فضلوا عدم التطرق إلى ما حدث حتى الآن.



وكان بلايلي قد التحق بصفوف أجاكسيو شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع نادي ستاد بريست الذي لم يعمر فيه طويلا، ويمتد عقده مع النادي الكورسيكي إلى غاية شهر يونيو/ حزيران 2023.



ونجح نجم نادي اتحاد الجزائر السابق حتى الآن في تسجيل 6 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة في 16 مباراة خاضها مع أجاكسيو، لكن تصرفاته الغريبة في كل مرة قد تجعل مغامرته الحالية تنتهي كسابقاتها مع الأهلي السعودي وقطر القطري.

المصدر / فلسطين اونلاين