ما هو رقم رونالدو في دوري الأبطال الذي يقترب ميسي من تحطيمه؟

لا يزال البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي الحالي، يتصدر قائمة أفضل الهدّافين في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، متقدما على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.



وعلى الرغم من رحيله إلى الدوري السعودي في الشتاء الماضي، فإن رونالدو حافظ على صدارة ترتيب الهدّافين في الدوريات الأوروبية الكبرى (إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا)، فيما يأتي ميسي خلفه مباشرة في المركز الثاني، ومتخلفًا عنه بفارق هدفين فقط، ما يجعل فرصة اللحاق بالبرتغالي وكسر رقمه أمرا واردا بقوة.



ويملك ميسي فرصة كبيرة لكسر رقم رونالدو، باعتبار أنه لا يزال ينشط في إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى، عكس البرتغالي الذي انتقل إلى النصر، وبات من المستبعد عودته إلى أوروبا، خاصة مع تقدمه في السن وبلوغه سن الـ38، عكس ميسي الذي أمامه فرصة لعب 9 مباريات إضافية هذا الموسم في الدوري الفرنسي.



رونالدو يتقدم بفارق هدفين عن ميسي في الدوريات الأوروبية الكبرى



ويملك النجم البرتغالي في رصيده 495 هدفًا سجلها في 626 مباراة ضمن 3 دوريات أوروبية مختلفة؛ هي الإنجليزي والإسباني والإيطالي برفقة كل من مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، محققًا معدلًا تهديفيًّا بلغ 0.79 هدف لكل مباراة.



ويأتي ميسي خلف رونالدو مباشرة برصيد 493 هدفًا، سجلها في 570 مواجهة في دوريين اثنين؛ هما الإسباني برفقة برشلونة والفرنسي برفقة باريس سان جيرمان، محققا معدلا تهديفيا عاليا مقارنة بمنافسه، وبلغ 0.86 هدف لكل مباراة لعبها.



وسجل ميسي، صاحب الـ35 عامًا، 474 هدفًا خلال 520 مباراة بقميص برشلونة في مسابقة الدوري الإسباني بين عامي 2004 و2021، يضاف إليهم 19 هدفًا سجلها بقميص فريقه الحالي سان جيرمان في الدوري الفرنسي في الموسمين الأخيرين.



من جهته، سجل رونالدو 103 أهداف في الدوري الإنجليزي خلال 236 مباراة لعبها مع مانشستر يونايتد على فترتين، فيما وقع 311 هدفًا في 292 مباراة في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، وسجل "الدون" 81 هدفًا بالدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس في 98 مباراة.

المصدر / فلسطين اونلاين