عرين الأسود تدعو لشد الرحال للأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين

دعت مجموعات "عرين الأسود"، أبناء شعبنا في كل مكان للحشد وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك والتصدي لدعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك.

ووجهت "عرين الأسود" في بيان صحفي صدر عنها، رسالة تحذير إلى الاحتلال، قائلة: "إن أي حماقة سترتكبها في المسجد الأقصى أنت أو أصغر مستوطن في دولتك سيكلفك مالم تحسبه يوماً من الأيام ولن يكون لدى مقاتلين العرين أي خطوط حمراء".

وأعلنت المجموعات أنها ستنفذ وقفة عسكرية، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت: " إن المقاتلين سيؤدون في الوقفة التحية العسكرية بإطلاق صافرات الإنذار والطلقات العسكرية تحية لشهداء نيسان التي تأتي ذكراهم في هذا اليوم، وتحية لشهداء المقاومة على إمتداد الوطن".