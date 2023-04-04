فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

دعوات للنفير والحشد في الأقصى الليلة وحتى يوم غدٍ للتصدي لـ"ذبح القرابين"

"هنية" يعلن عن منح ومشاريع جديدة لأندية غزة بدعم من مؤسسة دولية

تطور هام للغاية بمسيرة خالد النبريص في غزة

نجم ليفربول فيرمينو يقترب من الدوري السعودي

الحركة الأسيرة تصدر بيانًا حول محاولة الاغتيال المعنوي لأحد الأسرى

عرين الأسود تدعو لشد الرحال للأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين

الاحتلال يجدد قرار منع السفر بحق الناشط المقدسي نهاد زغير

العالم الهولندي يتوقع زلازل قوية ويثير الرعب مجددًا!

أبو عرة: نثق بأنّ المرابطين سيُفشلون مخططات الاحتلال في الأقصى

الاحتلال يستولي على 20 دونمًا من أراضي نعلين

عرين الأسود تدعو لشد الرحال للأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين

04 ابريل 2023 . الساعة 21:28 بتوقيت القدس
...
عرين الأسود تدعو لشد الرحال للأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين

دعت مجموعات "عرين الأسود"، أبناء شعبنا في كل مكان للحشد وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك والتصدي لدعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك.

ووجهت "عرين الأسود" في بيان صحفي صدر عنها، رسالة تحذير إلى الاحتلال، قائلة: "إن أي حماقة سترتكبها في المسجد الأقصى أنت أو أصغر مستوطن في دولتك سيكلفك مالم تحسبه يوماً من الأيام ولن يكون لدى مقاتلين العرين أي خطوط حمراء".

وأعلنت المجموعات  أنها ستنفذ وقفة عسكرية، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت: " إن المقاتلين سيؤدون في الوقفة التحية العسكرية بإطلاق صافرات الإنذار والطلقات العسكرية تحية لشهداء نيسان التي تأتي ذكراهم في هذا اليوم، وتحية لشهداء المقاومة على إمتداد الوطن".

 

 

تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #اقتحام المستوطنين #عرين الأسود

متعلقات

الأكثر قراءة