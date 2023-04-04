"هنية" يعلن عن منح ومشاريع جديدة لأندية غزة بدعم من مؤسسة دولية

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن موافقة مؤسسة undp على تقديم مشاريع رياضية لأندية قطاع غزة.

وقال هنية، خلال حفل الإفطار الرمضاني للأسرة الرياضية، الذي أقامه بمطعم سيدار غرب مدينة غزة، " نفتخر بما حققته الرياضة الفلسطينية من إنجازات ونشكر كل الجهات الشريكة وكل من دعم مسيرتنا حتى وصلنا إلى هذا النجاح".

ونقل هنية للحضور، تحيات والده الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مؤكدًا اعتزازه بانتمائه للأسرة الرياضية عندما كان لاعبًا لكرة القدم.

وكرّم هنية على هامش الحفل، نادي خدمات رفح بطل الدوري الممتاز ومنحه المكافأة المالية بقيمة 10000 دولار، وكذلك النادي الأهلي الفلسطيني بطل دوري الدرجة الأولى ومنحه شيك بقيمة 5000 دولار، كما تم تكريم منتخب كرة الطائرة الشاطئية الحائز على برونزية غرب آسيا مؤخرًا، بالإضافة لنادي شباب خانيونس بطل دوري كرة الطاولة، والعدّاء علام العمور والحائز على برونزية غرب آسيا لسباق 3000 متر في قطر.