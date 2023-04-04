تطور هام للغاية بمسيرة خالد النبريص في غزة

رفح/ وائل الحلبي:

كشف الدكتور محمد المصري رئيس نادي اتحاد خانيونس عن تطور هام في قضية المحترف الفلسطيني خالد النبريص، مؤكدا على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أعطى القرار النهائي في القضية المرفوعة من اللاعب ضد الإسماعيلي المصري.



وقال المصري لـ:"فلسطين أون لاين" الفيفا أنصف لاعب منتخبنا الفلسطيني خالد النبريص في قضيته مع الإسماعيلي المصري، وأصدر قراراً بكامل مستحقاته وتعويضات عن قيمة عقده حتى نهاية المدة.



وأضاف أن اللاعب وجهته الحالية اللعب في صفوف نادي اتحاد خانيونس لحين حصوله على عرض خارجي مناسب للاحتراف.



وشدد المصري على أن النبريص يعد أيقونة برتقالية وإضافة مميزة، حيث سيكمل النادي كافة الإجراءات الخاصة بقيده مرة أخرى على كشوفات الفريق.



ووجه رئيس اتحاد خانيونس الشكر لكل من ساند النبريص في قضيته وخاصة للمحامي الأردني عماد الحناينة الذي تولى القضية من بدايتها، بحكمته وخبرته العالية.