نجم ليفربول فيرمينو يقترب من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية أن الدولي البرازيلي، ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، روبرتو فيرمينو، قد بات على أعتاب الانتقال إلى نادي الشباب السعودي، بدايةً من الصيف المقبل.



وكانت صحف بريطانية قد أعلنت أن البرازيلي قرر مغادرة ناديه ليفربول بنهاية الموسم، لتتركز أعين الأندية السعودية على اللاعب بشكل كبير، لتدعيم صفوفهم في الفترة المقبلة.



وأكدت التقارير الصحفية أن نجم الريدز لديه عرض رسمي من إدارة نادي الشباب، حيث لا يمانع اللاعب البرازيلي بأن ينافس في مسابقة الدوري السعودي الموسم المقبل.



وواصلت التقارير تأكيدها بأن المحادثات بين المسؤولين في النادي السعودي ووكيل روبرتو قد وصلت إلى مراحل متقدمة جدًا للتوقيع مع "شيخ الأندية" السعودية بعقد يمتد لموسمين.



جدير بالذكر، أن اللاعب البرازيلي شارك هذا الموسم 2022-23، في 20 مباراة مع ناديه في الدوري الإنجليزي، بمجموع 1060 دقيقة، حيث تمكن "بوبي" من تسجيل 8 أهداف وصناعة 4 أخرى، فيما لعب 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا وسجل هدفين وصنع هدفًا.

المصدر / فلسطين اونلاين