العالم الهولندي يتوقع زلازل قوية ويثير الرعب مجددًا!

أثار العالم الهولندي فرانك هوغربيتس الجدل مجددا بعد أن حذر من وقوع زلزال قوي خلال اليومين المقبلين، دون أن يحدد المناطق المعنية.

وفي مقطع فيديو شاركه معهد الأبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية ذات الصلة بالنشاط الزلزالي "SSGEOS"، وهو المعهد الذي يرعى أبحاث العالم الهولندي العلمية منذ فترة، أوضح هوغربيتس أن الأسبوع الأول من نيسان/ أبريل الجاري، والذي ينتهي باكتمال القمر في السادس من الشهر، سيكون حرجا فيما يتعلق بالأنشطة الزلزالية.

اقرأ أيضا: العالم الهولندي بتحذير مرعب آخر: تأهبوا.. فقط تأهبوا



وخلال عرضه لمجموعة من الرسوم البيانية التوضيحية، أشار هوغربيتس إلى أن كوكب الزهرة سيكون مقترنا مع كوكبي المريخ وزحل يوم الاثنين، وأن ذلك الاقتران، سوف يتلاقى بعدها بأيام مع هندسة كوكبية حرجة مع اكتمال القمر في 6 نيسان/ أبريل الجاري، وهي اقتران القمر مع كوكب المشتري.

ولفت إلى أنه تجب مراقبة ومتابعة اقتران كوكبي عطارد والزهرة مع الشمس، بحذر كبير.

اقرأ أيضا: انتظروا الهزّات الكبيرة.. العالم الهولندي ينشر خريطة الرعب الحمراء للزلازل



وعلى حد تعبيره، فإن الفترة ما بين 4 إلى 6 نيسان/ أبريل، حيث يكتمل القمر بالتزامن مع تلك الاقترانات، هي الفترة الأكثر حرجا.

وختم العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس حديثه في مقطع الفيديو: "مع تلك الاقترانات ومع اكتمال القمر، نعرف ماذا يمكن أن يعني ذلك.. هذا يعني أنشطة زلزالية قوية".

جدير بالذكر أن هوغربيتس اشتهر بشكل كبير بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط/ فبراير الماضي، حيث كان قد نشر تحذيرا بوقوع الهزة الأرضية قبل ثلاثة أيام من حدوثها.

وفي وقت سابق، استهجن أستاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل في الجامعة الأردنية، نجيب أبو كركي، التصريحات المتتالية لعالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس.

وقال أبو كركي في مشاركة عبر حسابه بموقع "فيسبوك" إن العالم الهولندي وأتباعه لم يتنبأوا بشيء، مشيرا إلى أن خريطة لأمريكا الجنوبية فارغة من الزلازل.

المصدر / وكالات